Хочешь пирог, но лень возиться? Этот вкуснейший киш лорен всегда удается

Киш лорен — это французский открытый пирог с хрустящей основой и нежной яично-сливочной заливкой. Классический вариант готовится с беконом и сыром, но может меняться в зависимости от сезона и вкуса. Это блюдо идеально подходит для ужина или праздничного стола.

Для теста нужно 200 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо и щепотка соли. Для начинки берут 200 г бекона, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 200 мл сливок, соль и перец. Из муки и масла замешивают тесто, охлаждают его и раскатывают в форму. Бекон слегка обжаривают, сыр натирают. На основу выкладывают бекон и сыр, заливают смесью из яиц и сливок. Выпекают при 180°С около 40 минут до золотистой корочки. Подают киш горячим или теплым, нарезав порционными кусками.

