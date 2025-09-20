Минтранс озвучил решение по введению платного проезда по дорогам России Минтранс: идея о введении платного проезда по дорогам России не рассматривается

Минтранс не рассматривает возможность взимания оплаты с водителей за проезд по любой российской дороге, сообщил журналистам представитель ведомства. В министерстве указали, что данная инициатива принадлежала отдельному лицу, передает РИА Новости.

В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу, — заявили в ведомстве.

Отмечается о якобы планах ведомства к 2030 году сделать платным проезд по всем дорогам страны, сообщал замначальника управления Росавтодора Денис Кирюхин. Он объяснял инициативу ограничением бюджета и ростом расходов на содержание дорог.

