«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 19:31

SHAMAN развеял страхи фанатов после своей «пропажи» с «Интервидения»

SHAMAN появился на «Интервидении» отдельно от остальных участников

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», появился на «Live Арене» в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнитель прибыл отдельно от остальных участников.

SHAMAN выступил перед камерами и гостями конкурса в молочном пиджаке необычного кроя с яркими деталями. Он сразу вызвал одобрительные возгласы, прокричав фразу «Я — русский».

Ранее сообщалось, что Дронов не вышел на красную дорожку вместе с другими участниками. Причины такого решения артиста не назывались. Из зала слышались удивленные возгласы людей, которые заметили, что певца нет среди остальных участников.

До этого член жюри «Интервидения» продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что представляющий Россию певец SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. По его словам, на жюри конкурса никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение сам. Также продюсер заявил, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы.

