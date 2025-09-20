«Про Россию и спорт»: Монсон раскрыл детали своего нового сценария Монсон сообщил, что написал сценарий к фильму о спорте и России

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал ТАСС, что написал сценарий для фильма о спорте и России. По словам спортсмена, литературный труд получился объемным.

Я написал большой сценарий к фильму. Он будет про Россию и спорт, — поделился Монсон.

Отмечается, что спортсмен рассказал о своем сценарии на полях I Международного экономического форума в Цхинвале. В нем также принимают участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Абхазии Бадра Гунба, а также представители администрации президента РФ и делегации из различных российских регионов. Мероприятие проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее Монсон поделился, что в отличие от США в России у него нет чувства одиночества. Он рассказал, что случайные прохожие и соседи заботятся друг о друге и не относятся равнодушно к чужим проблемам. Спортсмен отметил, что чувствует себя более счастливым именно в РФ.

Также боец признался, что рекомендует всем своим друзьям посетить Россию. Монсон призвал поддержать актера Жан-Клода Ван Дамма, если тот действительно хочет получить гражданство РФ.