«До этого нужно дойти»: Бузова об участии в конкурсе «Интервидение» Бузова не исключила возможность участия в «Интервидении»

До участия в таких музыкальных конкурсах, как «Интервидение», нужно дорасти, заявила певица и телеведущая Ольга Бузова на бэкстейдже мероприятия. Знаменитость призналась, что не исключает такого поворота в своей карьере, передает корреспондент NEWS.ru.

Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать. До этого нужно дойти, ведь не все сразу. Я вижу себя в таких конкурсах, честно. Мне кажется, что моя энергия и любовь передаются аудитории, людям, зрителям, поклонникам, — рассказала она.

По словам Бузовой, на самом деле она начала свою карьеру еще в 2004 году. Тогда ее сравнивали с певицей Бритни Спирс, а сейчас иногда называют русской Дженнифер Лопес.

Я всегда за такие сравнения. О чем это говорит? О том, что многие действительно видят меня на большой сцене, — добавила знаменитость.

