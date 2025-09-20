«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 19:13

«До этого нужно дойти»: Бузова об участии в конкурсе «Интервидение»

Бузова не исключила возможность участия в «Интервидении»

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

До участия в таких музыкальных конкурсах, как «Интервидение», нужно дорасти, заявила певица и телеведущая Ольга Бузова на бэкстейдже мероприятия. Знаменитость призналась, что не исключает такого поворота в своей карьере, передает корреспондент NEWS.ru.

Я в этот раз не стала свою кандидатуру предлагать. До этого нужно дойти, ведь не все сразу. Я вижу себя в таких конкурсах, честно. Мне кажется, что моя энергия и любовь передаются аудитории, людям, зрителям, поклонникам, — рассказала она.

По словам Бузовой, на самом деле она начала свою карьеру еще в 2004 году. Тогда ее сравнивали с певицей Бритни Спирс, а сейчас иногда называют русской Дженнифер Лопес.

Я всегда за такие сравнения. О чем это говорит? О том, что многие действительно видят меня на большой сцене, — добавила знаменитость.

Ранее певец Дима Билан дал необычный совет участникам. По его словам, мандраж и волнение помогают лучше выступить. Билан считает, что переживания — это важная часть любого соревнования. Певец также пожелал победы тому исполнителю, который сильнее других «чувствует себя на своем месте».
Ольга Бузова
Интервидение
певцы
конкурсы
видео
