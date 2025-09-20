Экс-диспетчеру ГБУ «Жилищник» ужесточили обвинение по делу «Артподготовки»

Следствие ужесточило обвинение бывшему московскому диспетчеру Татьяне Шуваловой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об «Артподготовке» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Вместо ранее предъявленного обвинения в финансировании терроризма ей теперь инкриминируют участие в деятельности террористической организации.

По данным следствия, женщина осознанно финансировала запрещенную организацию и знала, что ее средства будут использованы для совершения «преступлений террористической направленности».

Шувалова была арестована в апреле 2025 года при попытке покинуть Россию, после того как ее муж и сын эмигрировали. Обвинение в финансировании терроризма ей предъявили 10 сентября, а после допроса в новом статусе ее арест продлили до 15 октября. По данным агентства, комплексная судебная экспертиза признала женщину «социально опасной».

Ранее за участие в деятельности «Артподготовки» силовики арестовали замначальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова. Ему вменяли статью о подготовке совершения теракта группой лиц по предварительному сговору.