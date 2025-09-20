«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 18:51

Европу предупредили о последствиях ударов по ЗАЭС со стороны ВСУ

Губернатор Балицкий: катастрофа на ЗАЭС затронет и Европу

Запорожская атомная электростанция Запорожская атомная электростанция Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Катастрофа, которая может произойти на Запорожской атомной электростанции в результате постоянных атак со стороны ВСУ, грозит и европейским странам, написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он также добавил, что иностранные журналисты предпочитают не говорить, кто именно разрушает инфраструктуру и убивает мирных жителей.

Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу!заявил он.

По его словам, руководству Киеву все равно на последствия. Балицкий заявил, что они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали не менее тремя дронами инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Два БПЛА сдетонировали над крышей. Международных экспертов МАГАТЭ пришлось эвакуировать. Сообщалось, что уровень радиации остается в норме.

