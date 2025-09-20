«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 19:15

Билан объяснил, в чем разница между Евровидением и «Интервидением»

Билан заявил, что «Интервидение» познакомит страны с музыкой друг с друга

Дима Билан Дима Билан Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

«Интервидение» от Евровидения отличается тем, что объединяет музыкантов с разных континентов и помогает странам лучше понять друг друга, заявил певец Дима Билан. По его словам, как передает корреспондент NEWS.ru, даже из названия европейского конкурса ясно, что он для узкого круга стран. Тем временем география расширяется и появляется все больше интересных исполнителей из Азии, Африки и не только.

Певец подчеркнул, что через подобные большие музыкальные фестивали и конкурсы люди знакомятся со своими соседями. По его мнению, это максимально честный культурный обмен.

Потому что музыка — это самый честный продукт жизнедеятельности человека, здесь никого не обмануть, — высказался певец.

Ранее Билан выступил со странным напутствием перед участниками шоу. Он пожелал им больше нервничать и переживать, чтобы не забыть мандраж, знакомый всем артистам. По мнению Билана, это самое ценное в конкурсах. После этого он пожелал победы тому исполнителю, «который будет чувствовать себя на своем месте».

На конкурс также приехала поддержать участников солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова. Она считает, что «Интервидение» покажет представителям стран-участниц загадочность русской души.

