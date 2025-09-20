Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров! Они готовятся очень просто и обязательно станут завсегдатаями вашей кулинарной книги. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они прекрасно сочетаются с любыми начинками!
Ингредиенты
- Кабачок — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 35 г
- Сыр моцарелла — 60 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Кабачок натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте с яйцами, мукой, тертым сыром и солью. Тесто выкладывайте ложкой на силиконизированный пергамент, формируя лепешки.
- Выпекайте при 170 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Остудите и начиняйте творожным сыром, овощами, рыбой или мясом. Идеально для ПП и тех, кто следит за фигурой!
