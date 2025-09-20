«Интервидение-2025»
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров

Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров! Они готовятся очень просто и обязательно станут завсегдатаями вашей кулинарной книги. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они прекрасно сочетаются с любыми начинками!

Ингредиенты

  • Кабачок — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 35 г
  • Сыр моцарелла — 60 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натрите на терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте с яйцами, мукой, тертым сыром и солью. Тесто выкладывайте ложкой на силиконизированный пергамент, формируя лепешки.
  2. Выпекайте при 170 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Остудите и начиняйте творожным сыром, овощами, рыбой или мясом. Идеально для ПП и тех, кто следит за фигурой!

Ранее мы готовили ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Нужны творог, сыр и мука.

Ольга Шмырева
