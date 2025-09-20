Джиган с новой женщиной, редкий выход Пелагеи: фото гостей «Интервидения»

До главного музыкального события России осталось совсем немного: в 20:30 мск на сцене «Live Арена» стартует «Интервидение-2025». Масштабный конкурс объединит представителей 23 государств: Китая, Индии, Бразилии, Казахстана, США и других. Россию представит SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). С песней «Прямо по сердцу» он выступит девятым и поборется за хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.

Российскую часть конкурса будут вести певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, а международную — индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Поддержать артиста приехали представители отечественного шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дима Билан, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева, Джиган, группы «Фабрика» и «Город 312» и, конечно, возлюбленная SHAMAN — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А вот российский лидер Владимир Путин пропустит конкурс — его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «в графике президента РФ нет посещения „Интервидения“».

Член жюри продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. Он также считает, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы. Продюсер Яна Рудковская считает, что артист может войти в топ-3 победителей.

Гости «Интервидения-2025» — в объективе NEWS.ru.