Джиган с новой женщиной, редкий выход Пелагеи: фото гостей «Интервидения»
Певица Севиль и рэпер Джиган
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
До главного музыкального события России осталось совсем немного: в 20:30 мск на сцене «Live Арена» стартует «Интервидение-2025». Масштабный конкурс объединит представителей 23 государств: Китая, Индии, Бразилии, Казахстана, США и других. Россию представит SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). С песней «Прямо по сердцу» он выступит девятым и поборется за хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 млн рублей.
Российскую часть конкурса будут вести певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, а международную — индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Поддержать артиста приехали представители отечественного шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дима Билан, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева, Джиган, группы «Фабрика» и «Город 312» и, конечно, возлюбленная SHAMAN — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А вот российский лидер Владимир Путин пропустит конкурс — его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «в графике президента РФ нет посещения „Интервидения“».
Член жюри продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. Он также считает, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы. Продюсер Яна Рудковская считает, что артист может войти в топ-3 победителей.
Гости «Интервидения-2025» — в объективе NEWS.ru.
Певица Пелагея
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Дима Билан
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Телеведущий Андрей Разыграев и певица, телеведущая Ольга Бузова
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певцы Инна Маликова и Михаил Веселов
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Блогер, дизайнер Мария Погребняк
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Зара
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Яна Рудковская
Фото: NEWS.ru
Певица Асият Сайгидова (Soya) и композитор Игорь Матвиенко
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Ольга Серябкина
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Телеведущий Андрей Разыграев
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Телеведущая Лера Кудрявцева с дочерью
Фото: NEWS.ru
Певица Жасмин с дочерью
Фото: NEWS.ru
Участницы группы «Фабрика» Валерия Девятова, Ирина Тонева и Екатерина Москаева
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица Клава Кока
Фото: NEWS.ru
Телеведущая Юлия Барановская
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Боец Саша Стоун (Александр Зарубин)
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Миша Марвин
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Участники группы «Корни» Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакулевич
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певец Дима Билан
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Участники группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Певица, блогер Катя Адушкина
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Премьер Большого театра Артем Овчаренко и солистка Большого театра Анна Тихомирова
Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»
Телеведущая Яна Чурикова
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»