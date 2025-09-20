Рудковская пророчит SHAMAN место в тройке лучших на «Интервидении»

Продюсер Яна Рудковская считает, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу» может войти в топ-3 победителей международного музыкального конкурса «Интервидение», передает корреспондент NEWS.ru. Трек специально для конкурса создал продюсер и композитор Максим Фадеев.

Я считаю, что у него очень победная песня. Я послушала все треки, и песня Максима Фадеева — мой фаворит. Не потому, что это — Ярослав, не потому, что это — Россия, не потому, что Фадеев. На мой взгляд, это единственный хит — настоящий, радийный, классный. Ярослав точно в топ-3, а, если Бог даст, то и на следующий год здесь встретимся, — сказала Рудковская.

Ранее член жюри международного музыкального конкурса «Интервидение» продюсер и композитор Игорь Матвиенко не исключил, что SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. Также продюсер заявил, что если бы Дронов выступил со своим хитом «Прямо по сердцу» на Евровидении, то наверняка победил бы.

Исполнитель Дима Билан считает, что SHAMAN будет непросто соперничать с другими участниками музыкального конкурса «Интервидение-2025». По его словам, иностранные артисты имеют мощную музыкальную подготовку.