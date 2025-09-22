«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 16:00

Салат, о котором знают немногие: простое сочетание картофеля и редьки превращается в гастрономическое открытие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат способен удивить даже тех, кто пробовал десятки кулинарных комбинаций. На первый взгляд кажется, что отварной картофель и свежая редька — слишком простое и даже странное сочетание. Но именно в этой простоте и скрыта его гениальность. Картофель придает блюду мягкость и сытность, редька добавляет пикантный хруст, а зелёный лук и сметанная заправка создают гармоничный вкус.

Ингредиенты

  • редька (черная или зеленая) — 1 крупный корнеплод (200–250 г)
  • картофель отварной — 2–3 клубня среднего размера
  • зеленый лук — 5–7 перьев
  • сметана 15–20% — 3–4 ст. л.
  • соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель тщательно вымойте и сварите в мундире до готовности (20–25 минут). Остудите, очистите и нарежьте кубиками примерно 1×1 см.

Шаг 2. Редьку очистите и натрите на крупной терке. Если вкус слишком острый, замочите её на 10–15 минут в холодной воде и слегка отожмите. Зелёный лук мелко нарежьте.

Шаг 3. В глубокой миске соедините картофель, редьку и лук. Добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Шаг 4. Накройте салат пленкой и оставьте на 15–20 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитали заправку.

Шаг 5. Выложите в салатник, украсьте зеленью и подавайте с черным хлебом или солеными огурцами.

Результат — свежий, легкий и при этом сытный салат, который станет настоящей находкой для повседневного или праздничного стола.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Общество
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Общество
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
5 продуктов, которые снижают аппетит: едим и худеем без усилий
Семья и жизнь
5 продуктов, которые снижают аппетит: едим и худеем без усилий
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
Семья и жизнь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин продлил оплату газа иностранцами через любые банки
Энергия жизни: как техника экономит ресурсы, которые дороже электричества
Зеленского обвинили в тайной сделке с США
Голову поставила в сервант: новое в деле матери, убившей троих детей
Губерниев рассказал, как российские лыжники могут попасть на Олимпиаду-2026
Россиянам рассказали, как получить шенген для поездки в Европу
Названы сроки завершения поставок российских систем ПВО в Индию
SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе
Косметолог рассказала, как победить в борьбе с акне
Двое монстров: родственники годами насиловали младших сестру и брата
Суд лишил адвокатов Навального хлеба
Раскрыта судьба матери, протаранившей дверь лифта коляской с ребенком
Депутат назвал преимущества цифрового рубля
Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег
Пригожин пояснил решение SHAMAN сняться с голосования на «Интервидении»
"Рейдер и бандит": в Раде раскритиковали назначение в штурмовых войсках ВСУ
Возлюбленная Джейсона Стэтхэма показалась в эффектном мини-платье
Арендаторам рассказали, как обезопасить себя от лишних расходов
В Казани рядом со школой заметили выслеживающего девочек молодого человека
В АТОР опровергли слухи о маскировочных визах Чехии для россиян
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.