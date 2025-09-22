Салат, о котором знают немногие: простое сочетание картофеля и редьки превращается в гастрономическое открытие

Этот салат способен удивить даже тех, кто пробовал десятки кулинарных комбинаций. На первый взгляд кажется, что отварной картофель и свежая редька — слишком простое и даже странное сочетание. Но именно в этой простоте и скрыта его гениальность. Картофель придает блюду мягкость и сытность, редька добавляет пикантный хруст, а зелёный лук и сметанная заправка создают гармоничный вкус.

Ингредиенты

редька (черная или зеленая) — 1 крупный корнеплод (200–250 г)

картофель отварной — 2–3 клубня среднего размера

зеленый лук — 5–7 перьев

сметана 15–20% — 3–4 ст. л.

соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель тщательно вымойте и сварите в мундире до готовности (20–25 минут). Остудите, очистите и нарежьте кубиками примерно 1×1 см.

Шаг 2. Редьку очистите и натрите на крупной терке. Если вкус слишком острый, замочите её на 10–15 минут в холодной воде и слегка отожмите. Зелёный лук мелко нарежьте.

Шаг 3. В глубокой миске соедините картофель, редьку и лук. Добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Шаг 4. Накройте салат пленкой и оставьте на 15–20 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитали заправку.

Шаг 5. Выложите в салатник, украсьте зеленью и подавайте с черным хлебом или солеными огурцами.

Результат — свежий, легкий и при этом сытный салат, который станет настоящей находкой для повседневного или праздничного стола.

