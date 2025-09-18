Испанский ответ русской ухе: так готовят суп с морепродуктами на побережье Коста-дель-Соль

Гаспачуэло — это традиционный горячий суп андалузских рыбаков, который кардинально отличается от холодного гаспачо. Насыщенный бульон с морепродуктами сочетает в себе простоту приготовления и богатый вкус Средиземноморья. Это блюдо идеально подходит для холодного времени года и поражает своей гармонией и насыщенностью.

Для приготовления понадобятся 500 г смеси морепродуктов, 2 картофелины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 помидора, 1 литр рыбного бульона, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Лук и чеснок пассеруют на оливковом масле, добавляют натертые помидоры без кожицы и тушат 5 минут. Заливают бульоном, добавляют нарезанный кубиками картофель и варят 15 минут. Затем добавляют морепродукты и готовят еще 5–7 минут. В конце вливают взбитое яйцо, непрерывно помешивая суп. Подают с долькой лимона и свежей петрушкой. Ключевой секрет — использование качественного рыбного бульона и свежих морепродуктов. Суп получается нежным, с кремовой текстурой и ярким вкусом моря. Традиционно гаспачуэло готовится в глиняных горшочках и подается с поджаренным хлебом.

