И плов, и суп в одном блюде: готовим вкуснющую узбекскую маставу

Мастава представляет собой насыщенный узбекский суп, который сочетает в себе аромат настоящего плова и богатство овощного рагу. Это блюдо отличается сбалансированным вкусом и питательностью, идеально подходя для полноценного обеда. Приготовление маставы не требует особых кулинарных навыков и позволяет использовать доступные сезонные продукты.

Для приготовления потребуется: 600-700 г говядины или баранины, 100-150 г риса, 3-4 помидора или 3 столовые ложки томатной пасты, 2 картофелины, 2 болгарских перца, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 1 морковь, барбарис, зира, соль, перец и свежая зелень по вкусу. Мясо нарезают кубиками и обжаривают до румяной корочки, добавляют нарезанный лук и морковь, пассеруют до мягкости. Затем добавляют томатную пасту или свежие помидоры, тушат 5-7 минут, заливают водой и доводят до кипения. Картофель и перец нарезают кубиками, добавляют в бульон вместе с рисом и специями. Варят на медленном огне до готовности риса и овощей. За 5 минут до готовности добавляют измельченный чеснок и зелень. Ключевой секрет успеха — правильная последовательность закладки ингредиентов и томление на медленном огне, которое позволяет всем компонентам раскрыть свой вкус и аромат. Готовую маставу подают с свежей зеленью и лепешками.

