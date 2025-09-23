Россиянам объяснили новые правила налогообложения вкладов

Порядок налогообложения вкладов сроком от 15 месяцев изменили в России в 2025 году, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, теперь неиспользованный необлагаемый лимит переносится на следующий год, что снижает нагрузку для вкладчиков.

Также не облагаются налогом вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и доходы, полученные по наследству, добавил депутат. Для валютных вкладов действует особый порядок: проценты конвертируются в рубли по курсу Центробанка на дату выплаты и суммируются с рублевыми доходами, объяснил он.

Парламентарий напомнил, что для 2025 года необлагаемый лимит рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в 2024 году. Для доходов сверх лимита применяется ставка 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — 15%, резюмировал Чаплин.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала уведомлять граждан о необходимости уплаты налога на доходы по банковским вкладам за 2024 год. Впервые этот налог был начислен в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году, и составил 111 млрд рублей.