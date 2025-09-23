Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Польше назвали дату открытия границы с Белоруссией

Туск заявил, что Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польша возобновит работу пограничных переходов с Белоруссией в ночь на 25 сентября, сообщает TVP Info со ссылкой на премьер-министра страны Дональда Туска. По его словам, переходы были закрыты с 12 сентября в связи с проведением учений «Запад-2025».

Через 1,5 дня, в полночь со среды на четверг, погранпереходы будут открыты, — отметил политик.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что закрытие Польшей границы представляет собой недружественный шаг Варшавы в отношении Китая. Президент подчеркнул, что данное решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава республики выразил уверенность, что КНР без труда справится с возникшей ситуацией.

До этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что закрытие границы Польшей продиктовано исключительно политическими мотивами и приведет к серьезным экономическим последствиям для Европейского союза. Он отметил, что через территорию Белоруссии и Польши проходит значительный объем грузовых потоков из Евразии, включая китайские товары.

СМИ в Белоруссии изначально писали о возможном открытии польской границы 20 сентября. Однако этого так и не произошло. Первоначально планировалось якобы восстановить железнодорожное сообщение между странами.

