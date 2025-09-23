Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 15:26

Идеальные налистники с яблочной начинкой: готовим по старинному рецепту

Идеальные налистники с яблочной начинкой Идеальные налистники с яблочной начинкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Особенность этих налистников — в двойной ферментации теста. Смешайте 100 мл живой закваски из ржаной муки с 250 мл парного молока и 2 яичными желтками, оставьте на 2 часа в тепле. Затем добавьте 100 г растопленного топленого масла и 300 г гречневой муки тонкого помола — такое сочетание даст особую кружевную текстуру. Для начинки используйте дикие яблоки-кислицы с медом. Выпекайте на чугунной сковороде, смазанной свиным салом с черным перцем. Готовые налистники заверните в форме треугольников. Подавайте с карамелизированными ломтиками яблока и ложкой сметаны.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить грушево-свекольный теплый салат с козьим сыром

