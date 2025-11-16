Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Слоеная нежность из яблок — готовлю без замеса теста всего за 10 минут подготовки

Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки без долгой подготовки. Сочетание хрустящей манной корочки и сочных яблок создает идеальную текстуру. Десерт получается не слишком сладким, с естественным фруктовым вкусом, который понравится и детям, и взрослым.

Готовлю я так: в миске смешиваю 250 граммов муки, столько же манки, 180–200 граммов сахара и 10 граммов разрыхлителя. Форму для выпечки смазываю маслом и высыпаю треть сухой смеси. Сверху выкладываю слой из 7 нарезанных тонкими дольками яблок. Повторяю слои, завершая сухой смесью. Для заливки слегка подогреваю 300 мл молока с 50 граммами сливочного масла до его растворения. Аккуратно равномерно поливаю пирог молочной смесью. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Даю пирогу немного остыть в форме — тогда он легко нарезается на порции.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
десерты
пироги
яблоки
