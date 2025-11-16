Легкая и вкусная закуска без тонны вареных овощей. «Красная грива» — нужны крабовые палочки, сыр и чеснок

Этот салат полностью оправдывает свое яркое название — «Красная грива» переливается праздничными оттенками и точно придется по вкусу Огненной Лошади. Сочетание нежных крабовых палочек, сочных помидоров и хрустящего перца создает удивительную гармонию вкусов. А сырная стружка, словно иней на зимних ветвях, придает блюду особое очарование. Такой салат не только украсит стол, но и станет тем самым блюдом, которое гости будут вспоминать еще долго после праздника.

Возьмите 200 г крабовых палочек, 200 г сладкого красного перца, 500 г помидоров, 70 г сырной стружки, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, соль и перец. Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой. Перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Помидоры нарежьте дольками среднего размера. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте майонез, соль и перец. Аккуратно перемешайте, сверху обильно посыпьте сырной стружкой.

