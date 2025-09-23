«Лучше Шнурова запретите»: криминалист об идее цензурировать песни Круга

Творчество известного шансонье Михаила Круга не содержит пропаганды преступного образа жизни, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, композиции музыканта были популярны среди самых разных слоев населения.

Круг — это человек, которого слушала вся Россия, его песни были очень популярны. Их уважали не только в колониях или криминальных кругах, но и в правоохранительных структурах. Я не помню ни одного мероприятия, где бы не звучали песни Круга. Прославления криминального образа жизни в них нет. Я считаю, что его песни очень достойные, хорошие, которые имеют место быть, у которых есть свой слушатель. Что там цензурировать? Это просто глупо и неуместно, — высказался Игнатов.

Он добавил, что в композициях Круга отсутствует ненормативная лексика. По мнению криминалиста, инициатива по запрету песен шансонье выглядит особенно нелогичной на фоне творчества музыкантов, в чьих текстах ненормативная лексика является обычным явлением.

Не знаю, кому в голову пришла идея запретить песни Круга или цензурировать их. Ненормативной лексики в его композициях нет. Это как раз то, что ставится в вину некоторым писцам, тому же Сергею Шнурову (лидер группы «Ленинград». — NEWS.ru). Лучше Шнурова тогда запретите. У него в песнях мат-перемат. Почему-то его не хотят запретить. Круг должен быть в народе, его должны слушать. Кому нравится, тот слушает, кому не нравится, пусть не слушает, — резюмировал Игнатов.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.