Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:44

«Лучше Шнурова запретите»: криминалист об идее цензурировать песни Круга

Криминалист Игнатов: в песнях Круга не прославляется преступный образ жизни

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Творчество известного шансонье Михаила Круга не содержит пропаганды преступного образа жизни, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, композиции музыканта были популярны среди самых разных слоев населения.

Круг — это человек, которого слушала вся Россия, его песни были очень популярны. Их уважали не только в колониях или криминальных кругах, но и в правоохранительных структурах. Я не помню ни одного мероприятия, где бы не звучали песни Круга. Прославления криминального образа жизни в них нет. Я считаю, что его песни очень достойные, хорошие, которые имеют место быть, у которых есть свой слушатель. Что там цензурировать? Это просто глупо и неуместно, — высказался Игнатов.

Он добавил, что в композициях Круга отсутствует ненормативная лексика. По мнению криминалиста, инициатива по запрету песен шансонье выглядит особенно нелогичной на фоне творчества музыкантов, в чьих текстах ненормативная лексика является обычным явлением.

Не знаю, кому в голову пришла идея запретить песни Круга или цензурировать их. Ненормативной лексики в его композициях нет. Это как раз то, что ставится в вину некоторым писцам, тому же Сергею Шнурову (лидер группы «Ленинград». — NEWS.ru). Лучше Шнурова тогда запретите. У него в песнях мат-перемат. Почему-то его не хотят запретить. Круг должен быть в народе, его должны слушать. Кому нравится, тот слушает, кому не нравится, пусть не слушает, — резюмировал Игнатов.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.

Михаил Круг
музыканты
запреты
Сергей Шнуров
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о госпитализации актера Панкратова-Черного
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Онищенко объяснил важность производства лекарств в РФ «акушеркой Урсулой»
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.