23 сентября 2025 в 15:22

Дрон с баллоном желто-голубой краски взорвался во Владивостоке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дрон с желто-голубой краской взорвался во дворе на улице Кипарисовой во Владивостоке, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Полиция оцепила территорию. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, после падения коптера рванули баллоны с разноцветной жидкостью. Служебная собака проверила обломки, но следов взрывчатки не нашли. Уцелевшие детали дрона вывезли для экспертизы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Куркино на северо-западе Москвы рядом с жилым домом сдетонировал неизвестный предмет. Территорию оцепили и проверили сотрудники профильных служб. Пострадавших и разрушений нет. По словам местных жителей, после взрыва возле дома остался подозрительный предмет, обмотанный скотчем.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками типа FP-1, начиненными поражающими элементами. Внутри взрывчатки одного из сбитых FP-1 обнаружили осколочные элементы. Часть уничтоженных беспилотников не удалось идентифицировать — от них остались лишь угли после срабатывания зарядов. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

дроны
Владивосток
краски
взрывы
