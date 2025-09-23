Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 15:36

В Минобороны указали на значение Купянска для продвижения в Донбассе

Минобороны: освобождение Купянска ускорит освобождение Славянска и Краматорска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобождение Купянска позволит ускорить установление контроля над Славянском и Краматорском, заявили в Минобороны России. Эти города стали ключевыми оборонительными позициями украинских войск в Донбассе.

Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении славянско-краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе, — отметили в Минобороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе Купянска Харьковской области, половину которого уже контролируют российские войска, ведутся жесткие боевые действия. Он также отметил, что на том направлении «есть соответствующие силы» ВСУ.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что украинское военное командование скрывает критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Купянска. По ее словам, руководство ВСУ умалчивает о надвигающейся катастрофе для украинских войск в этом регионе, которая назревала в течение года.

Купянск
Краматорск
славянск
СВО
Специальная военная операция
спецоперация
