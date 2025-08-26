В Лондоне в золотом гробу похоронили «короля цыган» Daily Mail: в Лондоне в золотом гробу похоронили «короля цыган» Томпсона

В Великобритании прошли пышные похороны 69-летнего бизнесмена Фрэнка Томпсона, которого близкие называли «королем цыган». Кадры церемонии опубликовала газета Daily Mail. Предприниматель принадлежал к сообществу ирландских путешественников, известных также как пэйви.

Мы хотели показать миру, что есть действительно хорошие пэйви, — объяснили замысел церемонии родственники.

По данным издания, сын Томпсона заказал для отца золотой гроб, стоимость которого оценивается в шестизначную сумму. Изготовление и доставка заняли несколько недель, поэтому похороны состоялись лишь спустя месяц после смерти бизнесмена. Торжественная процессия началась с проезда Rolls Royce по памятным для покойного местам, после чего его похоронили на одном из кладбищ Лондона.

