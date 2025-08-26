День знаний — 2025
26 августа 2025

В Лондоне в золотом гробу похоронили «короля цыган»

Daily Mail: в Лондоне в золотом гробу похоронили «короля цыган» Томпсона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании прошли пышные похороны 69-летнего бизнесмена Фрэнка Томпсона, которого близкие называли «королем цыган». Кадры церемонии опубликовала газета Daily Mail. Предприниматель принадлежал к сообществу ирландских путешественников, известных также как пэйви.

Мы хотели показать миру, что есть действительно хорошие пэйви, — объяснили замысел церемонии родственники.

По данным издания, сын Томпсона заказал для отца золотой гроб, стоимость которого оценивается в шестизначную сумму. Изготовление и доставка заняли несколько недель, поэтому похороны состоялись лишь спустя месяц после смерти бизнесмена. Торжественная процессия началась с проезда Rolls Royce по памятным для покойного местам, после чего его похоронили на одном из кладбищ Лондона.

Ранее во Франции археологи нашли могилу, в которой 6300 лет назад похоронили пленных, подвергшихся жестоким пыткам. В ней лежат останки проигравших захватчиков.

Также сообщалось, что все больше жителей США отдают предпочтение экологичным способам захоронения, известным как «зеленые похороны». Эта практика предполагает отказ от традиционных методов погребения в пользу природоохранных технологий.

