26 августа 2025 в 17:11

Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительницу Петербурга сняли с рейса из-за отсутствия справки для перелета на позднем сроке беременности, сообщает Telegram-канал Baza. При этом ее врач заявила, что такие документы уже не выдаются.

На 30-й неделе беременности девушка запланировала отпуск в Египте. Перед поездкой она спросила у врача по поводу справок и разрешений, однако ей сказали, что их не оформляют. Девушка приобрела путевку и в назначенный день села в самолет, но при посадке возникли проблемы.

Экипаж авиакомпании AlMasria Airlines обратил внимание на живот пассажирки и потребовал документ. Когда выяснилось, что справки у нее нет, перевозчик отказал в перелете. По правилам перевозчика женщины после 32-й недели не допускаются к полету, а до этого срока обязаны предъявить разрешение.

В результате россиянке пришлось менять билеты, доплачивать 30 тысяч рублей и лететь с пересадками. Возвращать деньги авиакомпания не захотела.

Ранее Turkish Airlines запретила провозить на борту умные чемоданы с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами. Мера распространяется как на багаж, так и на ручную кладь. В авиакомпании пояснили, что изменения связаны с рекомендациями Генуправления гражданской авиации Турции. Провоз возможен только в том случае, если аккумулятор отсоединен и упакован отдельно.

