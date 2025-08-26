Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения

Жительницу Петербурга сняли с рейса из-за отсутствия справки для перелета на позднем сроке беременности, сообщает Telegram-канал Baza. При этом ее врач заявила, что такие документы уже не выдаются.

На 30-й неделе беременности девушка запланировала отпуск в Египте. Перед поездкой она спросила у врача по поводу справок и разрешений, однако ей сказали, что их не оформляют. Девушка приобрела путевку и в назначенный день села в самолет, но при посадке возникли проблемы.

Экипаж авиакомпании AlMasria Airlines обратил внимание на живот пассажирки и потребовал документ. Когда выяснилось, что справки у нее нет, перевозчик отказал в перелете. По правилам перевозчика женщины после 32-й недели не допускаются к полету, а до этого срока обязаны предъявить разрешение.

В результате россиянке пришлось менять билеты, доплачивать 30 тысяч рублей и лететь с пересадками. Возвращать деньги авиакомпания не захотела.

