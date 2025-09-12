Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:45

Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию

Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава

Михаил Турецкий на гала-концерте «Союзное государство приглашает...» Михаил Турецкий на гала-концерте «Союзное государство приглашает...» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец и руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий перенес тяжелую операцию по замене тазобедренного сустава, сообщила его дочь Наталья в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она опубликовала кадры, на которых видно, как ее отец передвигается при помощи ходунков.

На снимке 63-летний артист запечатлен в больничном коридоре, несмотря на недавнюю операцию. Михаил, используя специальную опору, уверенно передвигается по территории клиники. Обычно после таких операций пациентам требуется больше времени для восстановления.

После этой операции обычно встают на второй день — и то только постоять. А мой Овен уже круги намотал! Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень, — рассказала в сторис девушка.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию. Она рассказала, что вышла из наркоза и уже чувствует себя лучше, однако написание постов дается ей пока с трудом.

шоу-бизнес
операции
звезды
болезни
