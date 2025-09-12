Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:27

Милонов потребовал «отменять» звезд в России при одном нарушении

Милонов призвал лишать артистов прав на выступления в случае опьянения

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российских артистов перед выходом на сцену необходимо проверять алкотестером и в случае опьянения запрещать им выступать, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким способом он намерен уменьшить количество случаев употребления горячительных напитков среди звезд.

Звезд надо заставить перестать пить. Всех алкотестером проверять перед выходом на сцену. Если есть какой-то выхлоп, то лишение прав на выступления на полтора года, как на автомобиль, — констатировал парламентарий.

Ранее Милонов отмечал, что алкоголизм нужно признать общественно опасным заболеванием. Он указывал, что необходимо сформировать у людей отношение к спиртному, как к ядовитому веществу. Парламентарий подчеркнул необходимость изменить общественное мнение об алкоголизме, рассматривая его как ущербное состояние. По его словам, восприятие пьющих людей как слабых поможет в борьбе с зависимостью, добавил он.

Также общественная организация «Отцы рядом» предложила ввести ограничения на продажу алкоголя на время СВО. По словам председателя движения Ивана Курбакова, это необходимая мера для поддержания боевого духа нации, укрепления дисциплины и здоровья граждан.

Виталий Милонов
алкоголь
звезды
Госдума
