ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой Военный аналитик Полетаев: оборона ВСУ находится на грани распада

Ситуация в зоне специальной военной операции на Украине напомнила военному аналитику Сергею Полетаеву конец Первой мировой войны, о чем он рассказал Lenta.ru. Эксперт и сооснователь проекта «Ватфор» подметил, что в 1918 году истощенной немецкой армии пришлось отступать под натиском Антанты, и то же самое придется делать украинским войскам, чья оборона уже на гране распада.

Даже истощенная немецкая армия в 1918 году держала фронт, медленно отступая, но не допускала прорывов, пока не рассыпалась окончательно и не капитулировала, — подчеркнул Полетаев.

По мнению эксперта, позиционный кризис может привести к крушению украинского фронта в совершенно неожиданном месте.

Какой смысл заходить в прорыв и просто терять там технику? — задался вопросом Полетаев.

