12 сентября 2025 в 19:39

ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой

Военный аналитик Полетаев: оборона ВСУ находится на грани распада

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Ситуация в зоне специальной военной операции на Украине напомнила военному аналитику Сергею Полетаеву конец Первой мировой войны, о чем он рассказал Lenta.ru. Эксперт и сооснователь проекта «Ватфор» подметил, что в 1918 году истощенной немецкой армии пришлось отступать под натиском Антанты, и то же самое придется делать украинским войскам, чья оборона уже на гране распада.

Даже истощенная немецкая армия в 1918 году держала фронт, медленно отступая, но не допускала прорывов, пока не рассыпалась окончательно и не капитулировала,подчеркнул Полетаев.

По мнению эксперта, позиционный кризис может привести к крушению украинского фронта в совершенно неожиданном месте.

Какой смысл заходить в прорыв и просто терять там технику? — задался вопросом Полетаев.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать энергоблок Смоленской АЭС при помощи беспилотника. Технические средства подавили летательный аппарат в районе третьего энергоблока станции.

