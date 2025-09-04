Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:52

Алаудинов раскрыл отношение жителей Сумской области к российским военным

Алаудинов заявил, что жители Сумской области ждут ВС России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru сообщил, что в населенных пунктах Сумской области на территории Украины остаются мирные граждане. Они с энтузиазмом встречают российских военных, ждут, отметил генерал.

Мирные жители в освобождаемых населенных пунктах Сумской области остаются. Это те люди, которые не захотели уйти на украинскую сторону, а дожидались русских солдат. Большая часть украинского народа сегодня, наверное, с радостью бы согласились перейти на нашу сторону, — убежден Алаудинов.

Украинцы уже осознают, что политика их государства направлена фактически на уничтожение граждан, полагает собеседник.

Там ведь всех мужчин начали отлавливать как собак, закидывая на передовую. При этом массовость погибающих солдат ВСУ огромная. Недавно, мы помним, хакеры вытащили информацию с сайтов Минобороны Украины. Выяснилось, что у них погибшими числятся уже около 1,7 млн человек, — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что чем дольше будет продолжаться вооруженное противостояние, тем критичней демографическая трагедия станет для Украины.

Ранее стало известно, что в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня.

Апти Алаудинов
Специальная военная операция
ВСУ
Сумская область
Виктория Катаева
В. Катаева
