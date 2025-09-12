Дуров прокомментировал смерть Кирка

Смерть американского активиста Чарли Кирка представляет собой нападение на свободу слова, заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что Кирк отстаивал право на публичные дискуссии, за что противники, которые боялись разоблачения, его презирали.

Он боролся за открытые дебаты, и враги правды ненавидели его за это. Свобода выражения мнений подвергается нападениям по всему миру. Как только свобода слова утрачена, за ней вскоре следуют все остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите, — прокомментировал бизнесмен.

10 сентября в штате Юта стрелок, находившийся на расстоянии 800 метров, выстрелил в выступавшего активиста, ранив его в шею. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приведении в исполнение смертной казни в отношении преступника. В знак скорби по погибшему Кирку флаги США будут приспущены до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что на гильзах винтовки, из которой стреляли в Кирка, были обнаружены надписи «Привет, фашист», «Если ты читаешь это, ты гей» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), «Поймай это» и Bella chao.