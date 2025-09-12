Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:16

Дуров прокомментировал смерть Кирка

Дуров: смерть Чарли Кирка можно расценивать как нападение на свободу слова

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Смерть американского активиста Чарли Кирка представляет собой нападение на свободу слова, заявил Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что Кирк отстаивал право на публичные дискуссии, за что противники, которые боялись разоблачения, его презирали.

Он боролся за открытые дебаты, и враги правды ненавидели его за это. Свобода выражения мнений подвергается нападениям по всему миру. Как только свобода слова утрачена, за ней вскоре следуют все остальные свободы. Мы должны продолжать миссию Чарли по ее защите, — прокомментировал бизнесмен.

10 сентября в штате Юта стрелок, находившийся на расстоянии 800 метров, выстрелил в выступавшего активиста, ранив его в шею. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приведении в исполнение смертной казни в отношении преступника. В знак скорби по погибшему Кирку флаги США будут приспущены до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что на гильзах винтовки, из которой стреляли в Кирка, были обнаружены надписи «Привет, фашист», «Если ты читаешь это, ты гей» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), «Поймай это» и Bella chao.

Чарли Кирк
Павел Дуров
убийства
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.