10 сентября 2025 в 17:50

«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции

Депутат Журавлев: Дуров поддержал митинги в Париже из-за обиды на власти Франции

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поддержал протесты во Франции из-за личной обиды на власти страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, во время задержания предпринимателя французское правительство показало истинное лицо. Он отметил, что от Дурова требовали предоставить определенные услуги для спецслужб, чего никогда не случалось в России.

Зря во Франции обидели Дурова, арестовав в аэропорту и продержав несколько дней в тюрьме. Французские власти тогда показали свое истинное лицо, которое не имеет ничего общего ни с демократией, ни со свободой слова, ни с законностью. От него требовали совершенно определенных услуг для спецслужб, причем такого никогда не случалось в РФ. Думаю, Дуров после этого пересмотрел свое отношение к глобальному Западу, как геополитической колыбели лжи, обмана и насилия. Теперь в меру своих возможностей подтачивает режим, который и без того всерьез шатается, — высказался Журавлев.

Ранее Дуров поддержал митинги во Франции, проходящие на фоне смены премьер-министра. По его словам, он гордится тем, что Telegram стал инструментом протестов. Предприниматель отметил, что жители Франции наносят ответный удар после «восьми лет забвения».

Павел Дуров
Франция
Россия
протесты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
