Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:54

Сын захлебнулся, муж умер на СВО: в Туле нашли труп 38-летней женщины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Туле в одной из квартир нашли трупы матери и двухлетнего сына. Следователи не заметили криминального следа в этой истории. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Захлебнулся в ванной или утопили?

В Туле двухлетний мальчик погиб в ванной комнате после того, как случайно захлебнулся водой. Мать ненадолго оставила его, а когда вернулась, сын уже не подавал признаков жизни.

Судя по всему, женщина даже не пыталась оказать помощь ребенку, не вызывала скорую. Ее тело было найдено в той же квартире. По данным Тульской службы новостей, инцидент произошел 7 сентября. Изначально предполагалось, что мать могла самостоятельно утопить ребенка.

Не пришла на встречу с подругой

Первой тревогу подняла знакомая женщины: они договорились встретиться, но в назначенное время подруга не вышла на связь и не отвечала на звонки.

Знакомая обратилась в полицию. Сотрудники прибыли на адрес, но дверь никто не открывал. В связи с этим было принято решение вскрыть жилище.

Внутри правоохранители нашли два тела — 38-летней женщины и ее двухлетнего сына.

Отец умер на СВО

По данным Telegram-канала Baza, отец ребенка мало контактировал с сыном, поскольку отправился в зону проведения специальной военной операции сразу после рождения мальчика и погиб.

После этого между матерью и свекровью возник конфликт. В какой-то момент бабушка даже пыталась лишить женщину родительских прав.

По данным издания MySlo, возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по какой именно статье. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины и условия, приведшие к трагедии. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрос соседей и родственников погибших, пишет MK.RU.

Читайте также:

«Врывался носом в промежность»: мать защитила мужа-педофила от дочери

Сожгли глаза и груди: в ЛНР секс-шоп подвергся нападению мужчин с пивом

Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?

Плюнул в лицо и обозвал шлюхой: в Татарстане под суд пойдет сталкер

«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку

убийства
уголовныедела
самоубийства
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Тула
Тульская область
СВО
дети
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Запашный перечислил недружественные страны на Форуме объединенных культур
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.