Сын захлебнулся, муж умер на СВО: в Туле нашли труп 38-летней женщины

В Туле в одной из квартир нашли трупы матери и двухлетнего сына. Следователи не заметили криминального следа в этой истории. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Захлебнулся в ванной или утопили?

В Туле двухлетний мальчик погиб в ванной комнате после того, как случайно захлебнулся водой. Мать ненадолго оставила его, а когда вернулась, сын уже не подавал признаков жизни.

Судя по всему, женщина даже не пыталась оказать помощь ребенку, не вызывала скорую. Ее тело было найдено в той же квартире. По данным Тульской службы новостей, инцидент произошел 7 сентября. Изначально предполагалось, что мать могла самостоятельно утопить ребенка.

Не пришла на встречу с подругой

Первой тревогу подняла знакомая женщины: они договорились встретиться, но в назначенное время подруга не вышла на связь и не отвечала на звонки.

Знакомая обратилась в полицию. Сотрудники прибыли на адрес, но дверь никто не открывал. В связи с этим было принято решение вскрыть жилище.

Внутри правоохранители нашли два тела — 38-летней женщины и ее двухлетнего сына.

Отец умер на СВО

По данным Telegram-канала Baza, отец ребенка мало контактировал с сыном, поскольку отправился в зону проведения специальной военной операции сразу после рождения мальчика и погиб.

После этого между матерью и свекровью возник конфликт. В какой-то момент бабушка даже пыталась лишить женщину родительских прав.

По данным издания MySlo, возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по какой именно статье. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины и условия, приведшие к трагедии. Специалисты проводят осмотр места происшествия, опрос соседей и родственников погибших, пишет MK.RU.

