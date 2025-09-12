Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:21

Плюнул в лицо и обозвал шлюхой: в Татарстане под суд пойдет сталкер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Татарстане обезбашенный ревнивец два года поступательно отравлял жизнь девушки, пока не накопил столько преступных эпизодов, что было возбуждено уголовное дело по пяти статьям. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Вымогал секс у подъезда

Алексей и Наталья (имя изменено) встречались с осени 2023 года, но позже расстались. После разрыва бывший партнер начал преследовать девушку.

В феврале 2025 года он встретил ее у дома и требовал вступить с ним в интимную близость. В противном случае он угрожал выложить интимные фотографии девушки в интернет.

Наталья отказалась и обратилась в полицию с заявлением. В ответ Алексей снова подстерег ее у подъезда. В итоге он плюнул ей в лицо и назвал шлюхой.

Установил видеослежку в квартире

Когда Наталья уехала в отпуск, Алексей хитростью заставил ее дочь оставить ключи от квартиры в почтовом ящике. Используя их, он проник в жилище и установил под диваном специальное записывающее устройство с камерой.

Когда Наталья вернулась с отдыха, она не подозревала, что за ней ведется слежка. Позже, обнаружив признаки вторжения, она повторно обратилась в полицию с заявлением.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попросил дочь написать голой маме

Вскоре Алексей взломал электронную почту Натальи, сменил привязанный номер телефона и получил полный доступ к ее персональным данным.

Он также взломал ее аккаунты в социальных сетях: удалил всех подписчиков, написал ее дочери с просьбой связаться с матерью для «восстановления» аккаунта и поставил ее интимное фото в качестве аватарки.

Кроме того, он пытался сорвать отпуск женщины, угрожая порвать ее паспорт в аэропорту, прокалывал колеса ее автомобиля, грозился подбросить наркотики и разместил ее номер телефона на сайтах с интим-услугами.

Также мужчина занимался рукоприкладством. За физическое насилие Алексея трижды привлекали к административной ответственности.

Сейчас по результатам расследования на Алексея возбуждено уголовное дело по пяти статьям. Среди них понуждение к половому сношению путем шантажа, нарушение тайны переписки и незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Также Алексею инкриминируют незаконное проникновение в жилище и неправомерный доступ к охраняемой законом информации.

