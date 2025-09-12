Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российского имущества компании Volkswagen, передает РИА Новости. Кроме того, в реестр требований кредиторов автоконцерна были включены требования компании «Камея» на сумму свыше 16,9 млрд руб.

Ввести в отношении Volkswagen Aktiengesellschaft процедуру конкурсного производства в отношении имущественной массы на территории России, — заявил судья Валерий Марасанов.

Ранее стало известно, что суд Нижнего Новгорода обязал немецкий концерн выплатить почти 17 млрд рублей за расторжение контракта на сборку Skoda и VW в России. Долговые обязательства перед «Камеей» составляют 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, а также 119 тысяч рублей судебных издержек.

