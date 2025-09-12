Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:02

Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна

Арбитражный суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру банкротства в отношении российского имущества компании Volkswagen, передает РИА Новости. Кроме того, в реестр требований кредиторов автоконцерна были включены требования компании «Камея» на сумму свыше 16,9 млрд руб.

Ввести в отношении Volkswagen Aktiengesellschaft процедуру конкурсного производства в отношении имущественной массы на территории России, — заявил судья Валерий Марасанов.

Ранее стало известно, что суд Нижнего Новгорода обязал немецкий концерн выплатить почти 17 млрд рублей за расторжение контракта на сборку Skoda и VW в России. Долговые обязательства перед «Камеей» составляют 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, а также 119 тысяч рублей судебных издержек.

До этого глава баварского пивоваренного завода Штефан Блашак заявил, что вскоре страну накроет волна банкротств. По его словам, новое поколение отказывается от алкоголя, выбирая здоровый образ жизни. Эксперт отметил, что ежедневно фиксируются разорения мелких компаний, а вскоре это коснется и крупных игроков рынка.

банкротства
автоконцерны
Volkswagen
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.