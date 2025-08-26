Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:46

В Германии прогнозируют крах пивоварения по одной причине

Oettinger: Германию ждет волна банкротства пивоваренных компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Германии рушится пивоваренная индустрия, вскоре страну охватит волна банкротства среди предприятий по производству пенного напитка, рассказал изданию Augsburger Allgemeine глава одного из старейших пивоваренных предприятий Баварии Oettinger Штефан Блашак. По словам руководителя компании, виной всему новое поколение, которое больше заботится о здоровье и отказывается от потребления алкоголя.

Растет поколение, которое гораздо больше заботится о здоровье. Мир пивоварения рушится, мы почти ежедневно видим банкротства небольших компаний, и это затронет и крупные, — констатировал эксперт.

В последние несколько лет продажи пенного напитка снижались на 2-3%, однако в 2025 случился настоящий обвал спроса. За первое полугодие производство пива сократилось на 3 млн банок в день, пояснил Блашак.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решить экономические проблемы Германии оказалось намного сложнее, чем ожидалось в прошлом году. По его словам, в стране начался структурный кризис. Политик призвал не питать иллюзий в отношении масштаба проблем, которые стоят перед страной.

Германия
пиво
банкротства
компании
