12 сентября 2025 в 17:15

При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека погибли в результате обрыва канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус, сообщили в СУ СК России по КБР. В Минздраве Кабардино-Балкарии сообщили о девяти пострадавших.

По версии следствия, 12 сентября 2025 года, примерно в 15 часов, на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них гражданами. В результате происшествия двое человек погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести, — отметили в СК.

Ранее СМИ со ссылкой на высокогорный поисково-спасательный отряд сообщали, что экстренные службы приступили к эвакуации людей с оборвавшейся канатной дороги на горе Эльбрус. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, происшествие случилось днем 12 сентября. По данным ведомства, канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону.

Погибшие спускались с высоты 3800 метров – это самая верхняя станция на горе. В результате инцидента погибли женщина и пожилой мужчина, приехавшие на Эльбрус в туристических целях. Их личности устанавливаются, но известно, что они не были родственниками.

канатная дорога
аварии
погибшие
пострадавшие
Кабардино-Балкария
Эльбрус
