Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов МВД предупредило россиян о мошенниках на сайтах с поддельными документами

МВД России предостерегло граждан от схемы мошенничества на сайтах объявлений, где злоумышленники оперируют поддельными документами. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) ведомства рекомендовало не переводить деньги незнакомцам без тщательной проверки информации и не доверять подозрительно выгодным предложениям.

В сообщении представители МВД объяснили, что мошенники часто используют фальшивые удостоверения. Они подчеркнули, что даже «селфи с накладной» или фотография паспорта не гарантируют добросовестность продавца, поскольку эти материалы легко изготовить, и такие снимки являются частью обманной схемы.

В киберполиции отметили, что подделка документов не представляет для преступников особой сложности, а фотоматериалы служат лишь инструментом для введения в заблуждение. Ведомство призвало граждан всегда проверять полученную информацию, избегать перевода предоплаты незнакомым лицам и с особой осторожностью относиться к предложениям, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой. В МВД напомнили и о важности бережного отношения к личным средствам.

Ранее мошенники начали рассылать гражданам СМС-сообщения с готовыми логинами и паролями, которые якобы дают доступ к криптокошелькам с крупным балансом. Однако в реальности им предлагают перейти по ссылке на фейковую платформу.