В России рассказали о создании киносети стран СНГ

В странах Содружества независимых государств с конца 2025 года начнет работу сеть кинотеатров для показа фильмов производства СНГ, сообщил Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в ходе Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, идея такой киносети родилась еще на предыдущем таком мероприятии, передает корреспондент NEWS.ru.

Так, на прошлом форуме вместе с нашими партнерами из СНГ мы выдвинули идею о создании киносети стран содружества, в рамках которой бы демонстрировались картины, созданные нашими государствами, совместно или по отдельности, но тем самым сближали бы нашего зрителя в диалоге друг с другом. И на этом форуме были подведены итоги и был дан старт реализации этой программы, — сказал Соснов.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет. Он считает, что люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству. Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент.