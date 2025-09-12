Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 16:20

В России рассказали о создании киносети стран СНГ

Фонд кино: первые кинозалы сети стран СНГ откроются в конце текущего года

Федор Соснов Федор Соснов Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

В странах Содружества независимых государств с конца 2025 года начнет работу сеть кинотеатров для показа фильмов производства СНГ, сообщил Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в ходе Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, идея такой киносети родилась еще на предыдущем таком мероприятии, передает корреспондент NEWS.ru.

Так, на прошлом форуме вместе с нашими партнерами из СНГ мы выдвинули идею о создании киносети стран содружества, в рамках которой бы демонстрировались картины, созданные нашими государствами, совместно или по отдельности, но тем самым сближали бы нашего зрителя в диалоге друг с другом. И на этом форуме были подведены итоги и был дан старт реализации этой программы, — сказал Соснов.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет. Он считает, что люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству. Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент.

Россия
СНГ
фильмы
кинотеатры
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психоаналитик рассказала, о чем обязательно нужно говорить детям
«Боженька»: боец СВО рассказал о помощи свыше под «крошащим» огнем ВСУ
Миколог раскрыл, где в Москве можно найти съедобные грибы
Женский характер и цветок: новая выставка картин в Zarenkov Gallery
Россиян предупредили об использовании мошенниками поддельных документов
В Госдуме рассказали, верит ли на самом деле Запад Зеленскому
Блогер из Татарстана подожгла квартиру с одной необычной целью
Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты
При обрыве канатной дороги на Эльбрусе пострадали девять человек
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Скабеева назвала Зеленского «гнидой» после его слов об учительнице Путина
Сожительницу бойца СВО обвинили в присвоении крупной суммы
Огромные потери ВСУ, вторая «Паутина»: новости СВО к вечеру 12 сентября
Появились подробности биографии наводившего ракеты против своих бойца ВС РФ
Юрист назвала главный минус идеи повысить штрафы за продажу алкоголя у школ
Названа причина обрыва канатной дороги на Эльбрусе
Назван срок, который может получить палестинец за изнасилование школьницы
Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на рейс Москва–Краснодар
«Все сходило с рук»: Алсу впервые раскрыла подробности развода с мужем
Германия отправит Eurofighter на польскую границу после инцидента с БПЛА
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.