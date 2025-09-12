Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, известного консервативного активиста, «с большой вероятностью» задержан, заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News. По его словам, он находится под стражей.

С большой вероятностью мы поймали его. Он под стражей. Все провели огромную работу. Кто-то очень близкий к подозреваемому сдал его <…> Надеюсь, ему дадут смертную казнь, — прокомментировал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Кирк, праворадикальный активист с влиянием в политических кругах, сторонник Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), был ранен из огнестрельного оружия во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в одном из местных университетов.

До этого в США рассказали о мистическом совпадении при убийстве Кирка. В ходе дискуссии один из зрителей спросил Кирка о количестве трансгендерных американцев, причастных к массовым расстрелам за последние десять лет. Кирк ответил, что таких случаев слишком много, после чего разгорелась дискуссия, в ходе которой и произошло нападение.

Еще ранее первый замгоссекретаря США Кристофер Ландау предупредил о возможных визовых ограничениях для тех, кто публикует неуважительные комментарии в интернете после убийства Чарли Кирка. Он заявил, что в Америке не приветствуются прославляющие насилие и ненависть.