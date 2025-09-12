Кабачковая пицца-пирог с тунцом! Рецепт наипростейший, но вкус оценят все

Кабачковая пицца-пирог с тунцом! Рецепт наипростейший, но вкус оценят все

Кабачковая пицца-пирог с тунцом — вкусное и полезное блюдо для всей семьи! Рецепт наипростейший, но вкус оценят все! Нежная творожная основа с сочной начинкой порадует любителей здорового питания. Идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина!

Ингредиенты

Кабачок — 300 г

Творог зернистый — 300 г

Тунец консервированный — 1 банка

Яйца — 3 шт.

Мука пшеничная — 4 ст. л.

Сыр моцарелла — 150 г

Соль, перец черный — по вкусу

Приготовление

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5 минут для выделения сока. Тщательно отжать лишнюю жидкость через марлю или сито. В глубокой миске соединить подготовленный кабачок, творог, яйца и тунца, предварительно слив жидкость из банки. Добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать. Постепенно ввести муку и еще раз хорошо перемешать до однородной консистенции. Противень застелить пергаментной бумагой для выпечки. Выложить полученную массу, равномерно разровнять поверхность. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до легкой румяности. Достать пирог, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на 5–7 минут до полного расплавления сыра. Дать немного остыть перед подачей.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.