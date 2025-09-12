Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка

Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка! Это не просто быстрое блюдо, а настоящий кулинарный шедевр! Нежный сливочный вкус плавленого сыра в сочетании с копченой ветчиной и ароматным чесноком создают неповторимую гармонию. Идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

Макароны — 300 г

Ветчина нежирная — 200 г

Сыр плавленый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Паприка копченая — 1 ч. ложка

Томатная паста — 2 ст. ложки

Масло растительное — 2 ст. ложки

Соль, перец черный — по вкусу

Вода теплая — 100 мл

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния альденте. Ветчину нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками. Чеснок мелко порубить. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить ветчину до легкой золотистости. Добавить чеснок и копченую паприку, обжаривать 1 минуту до появления аромата. Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 2–3 минуты. Добавить плавленый сыр, нарезанный кубиками, и влить теплую воду, постоянно помешивая до полного растворения сыра и образования однородного соуса. Посолить, поперчить по вкусу. Соединить готовые макароны с томатно-сырным соусом и ветчиной, тщательно перемешать. Прогреть на медленном огне 2–3 минуты. Подавать сразу же, посыпав свежей зеленью.

