Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка! Это не просто быстрое блюдо, а настоящий кулинарный шедевр! Нежный сливочный вкус плавленого сыра в сочетании с копченой ветчиной и ароматным чесноком создают неповторимую гармонию. Идеальный ужин для всей семьи!
Ингредиенты
- Макароны — 300 г
- Ветчина нежирная — 200 г
- Сыр плавленый — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка копченая — 1 ч. ложка
- Томатная паста — 2 ст. ложки
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Соль, перец черный — по вкусу
- Вода теплая — 100 мл
- Зелень свежая — для подачи
Приготовление
- Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния альденте. Ветчину нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками. Чеснок мелко порубить. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить ветчину до легкой золотистости. Добавить чеснок и копченую паприку, обжаривать 1 минуту до появления аромата.
- Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 2–3 минуты. Добавить плавленый сыр, нарезанный кубиками, и влить теплую воду, постоянно помешивая до полного растворения сыра и образования однородного соуса. Посолить, поперчить по вкусу. Соединить готовые макароны с томатно-сырным соусом и ветчиной, тщательно перемешать. Прогреть на медленном огне 2–3 минуты. Подавать сразу же, посыпав свежей зеленью.
