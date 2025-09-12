Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 09:30

Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка! Это не просто быстрое блюдо, а настоящий кулинарный шедевр! Нежный сливочный вкус плавленого сыра в сочетании с копченой ветчиной и ароматным чесноком создают неповторимую гармонию. Идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

  • Макароны — 300 г
  • Ветчина нежирная — 200 г
  • Сыр плавленый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка копченая — 1 ч. ложка
  • Томатная паста — 2 ст. ложки
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Вода теплая — 100 мл
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Макароны отварить в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния альденте. Ветчину нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками. Чеснок мелко порубить. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить ветчину до легкой золотистости. Добавить чеснок и копченую паприку, обжаривать 1 минуту до появления аромата.
  2. Ввести томатную пасту, перемешать и прогреть 2–3 минуты. Добавить плавленый сыр, нарезанный кубиками, и влить теплую воду, постоянно помешивая до полного растворения сыра и образования однородного соуса. Посолить, поперчить по вкусу. Соединить готовые макароны с томатно-сырным соусом и ветчиной, тщательно перемешать. Прогреть на медленном огне 2–3 минуты. Подавать сразу же, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

