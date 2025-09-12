Пицца «Молния» — когда хочется быстро и без возни: секретное тесто на кефире! Идеальное решение, когда пицца нужна срочно, а времени на дрожжевое тесто нет. Хрустящая основа и любая начинка — что может быть лучше?
Ингредиенты для теста
- Кефир — 500 мл
- Яйца — 2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. ложки
- Сода — 0,5 ч. ложки
- Соль — 0,5 ч. ложки
- Мука — 2–2,5 стакана
Для начинки
- Соус томатный — 3–4 ст. ложки
- Сыр моцарелла — 200 г
- Ветчина — 150 г
- Помидоры — 2 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Орегано — щепотка
Приготовление
- В глубокой миске смешать кефир, яйца, растительное масло, соду и соль. Постепенно добавлять просеянную муку, постоянно помешивая. Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Дать тесту отдохнуть 5–7 минут под полотенцем. Раскатать тесто в круг толщиной 5–7 мм, выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Смазать поверхность томатным соусом, посыпать орегано. Выложить начинку: нарезанную ветчину, кубики помидоров, соломку перца. Посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета сыра. Подавать сразу же горячей. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.