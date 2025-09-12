Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 05:00

Пицца «Молния» — когда хочется быстро и без возни: секретное тесто на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца «Молния» — когда хочется быстро и без возни: секретное тесто на кефире! Идеальное решение, когда пицца нужна срочно, а времени на дрожжевое тесто нет. Хрустящая основа и любая начинка — что может быть лучше?

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. ложки
  • Сода — 0,5 ч. ложки
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Мука — 2–2,5 стакана

Для начинки

  • Соус томатный — 3–4 ст. ложки
  • Сыр моцарелла — 200 г
  • Ветчина — 150 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Орегано — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске смешать кефир, яйца, растительное масло, соду и соль. Постепенно добавлять просеянную муку, постоянно помешивая. Замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Дать тесту отдохнуть 5–7 минут под полотенцем. Раскатать тесто в круг толщиной 5–7 мм, выложить на противень, застеленный пергаментом.
  2. Смазать поверхность томатным соусом, посыпать орегано. Выложить начинку: нарезанную ветчину, кубики помидоров, соломку перца. Посыпать тертым сыром. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета сыра. Подавать сразу же горячей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили простую закуску «Три рубля». Рулет из лаваша с селедкой, от которого обалдеют все.

