Посеяла в сентябре — летом любуюсь на «солнечные ромашки». Красота в саду без хлопот

Гайлардия — это солнце в саду, которое не гаснет даже в непогоду! Её яркие, похожие на ромашки с огненными лепестками цветы горят жёлтыми, оранжевыми и красными оттенками с июня до самых заморозков. А какой у неё характер — настоящая степная труженица!

Я сею гайлардию под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — лучший естественный стимулятор для прорастания. Весной она всходит дружными крепкими ростками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Гайлардия невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -35 °C, растёт на бедных почвах и стойко переносит засуху. С каждым годом кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее, превращая сад в море золотых и медных красок. Посадите гайлардию однажды — и она десятилетиями будет встречать лето фейерверком красок!

