Яркая клумба с ранней весны до поздней зимы: многолетник-хамелеон

Очиток видный — единственный многолетник, гарантирующий яркую клумбу с ранней весны до поздней зимы. Он абсолютно неприхотлив: выдерживает засуху и морозы до -35 °C, не болеет и не требует подкормок.

Его мясистые голубовато-сизые листья украшают сад с апреля, а с августа по ноябрь растение покрывается крупными щитковыми соцветиями розового, малинового или пурпурного оттенка, которые не осыпаются даже после заморозков. Засохшие соцветия сохраняют декоративность всю зиму, покрываясь инеем и создавая сказочный эффект.

Посадите его на солнечном месте осенью или весной — и уже через год получите пышные кусты высотой до 50 см, которые разрастаются в плотные куртины, вытесняя сорняки. Очиток — это многолетник-хамелеон. Он способен менять облик и оттенок соцветий по мере созревания, оставаясь неизменно эффектным.

