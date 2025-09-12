Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:00

Махровый ковер в вашем саду: стелющийся многолетник радует цветами с июня до первых заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Махровый ковер в вашем саду: стелющийся многолетник радует цветами с июня до первых заморозков! Представьте себе нежный, шелковистый ковер из махровых цветков, который украсит каждый уголок вашего сада, — это портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora). Этот стелющийся многолетник высотой всего 10 см создает яркие цветущие поляны с июня до самых холодов, радуя глаз густой сочной листвой и крупными махровыми бутонами диаметром 4–5 см. Особенность портулака в том, что его цветки раскрываются даже в пасмурную погоду, сохраняя насыщенность красок.

Что делает портулак уникальным

  • Плотный ковер из листвы — подавляет сорняки и сохраняет сад аккуратным.
  • Засухоустойчивость — растение почти не требует полива, кроме особо жарких дней.
  • Длительное цветение — бутоны радуют глаз с июня до первых заморозков без необходимости обрезки.
  • Разнообразие оттенков — от снежно-белых до пурпурных и солнечно-желтых цветов.
  • Умеренная морозостойкость — портулак может выдерживать лёгкие заморозки — до -3–5 °C, но для долгого сохранения декоративности лучше высаживать после угрозы ночных заморозков и при необходимости укрывать на холодный сезон.

Почему садоводы выбирают портулак

  • Идеален для альпинариев — красиво смотрится между камней.
  • Прекрасно растёт в подвесных кашпо, формируя пышные цветущие каскады.
  • Не требует плодородной почвы — хорошо растёт на песчаных и скудных грунтах.
  • Размножается самосевом — на следующий год вы получите новые растения без усилий.

Для лучшего кущения прищипывайте молодые побеги, высаживайте рассаду после окончания заморозков, выбирайте самые солнечные места — в тени цветение будет скромным. Благодаря этим простым приемам портулак превратится в настоящий махровый ковер, который будет радовать яркими красками всё лето.

Ранее мы рассказывали о морозостойком многолетнике, который станет долгожителем сада. Посадите в октябре, зацветет в мае.

