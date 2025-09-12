Бросила семена в сентябре — в мае сад в разноцветных шапках! Чудо-многолетник

Примула — самый яркий весенний сюрприз после долгой зимы! Эти разноцветные «ключики» распускаются одними из первых, словно говоря: «Тепло уже здесь!». А её способность цвести, когда другие растения только просыпаются, делает её настоящей королевой весеннего сада.

Я сею примулу под зиму, в конце сентября, когда земля уже остыла, но ещё не замёрзла. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй (буквально на 0,5 см) и укрываю лапником или сухими листьями — это защитит от сильных морозов. Весной, как только сойдёт снег, примула всходит дружными росточками, уже закалёнными и готовыми к любым сюрпризам погоды. Она не боится морозов, растёт даже на бедных почвах и в полутени, а её яркие цветы радуют глаз с апреля до июня. С годами куртины разрастаются, становясь только пышнее.

