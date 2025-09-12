Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:00

Многолетник как с другой планеты: вырастает до 6 метров и поражает свисающими кистями цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник как с другой планеты: вырастает до 6 метров и поражает свисающими кистями цветов! Глициния (Wisteria) — многолетняя цветущая лиана из семейства бобовых, превращающая любой участок в сказочный уголок. Этот вьющийся многолетник с крепким древесным стволом и множеством боковых ответвлений легко обвивает опоры, арки, перголы и беседки, создавая роскошные каскады цветов и листвы.

Листья глицинии крупные, перистые, длиной до 40 см, осенью золотятся и затем опадают, придавая саду дополнительную декоративность. Цветки собраны в длинные свисающие кисти от 15 до 50 см, обычно голубые, фиолетовые или лиловые, но встречаются и белые, и розовые сорта. Цветение происходит весной, иногда отдельные кисти появляются и летом, а у некоторых видов — даже осенью, хотя уже менее обильно.

Плоды — стручки длиной 10–30 см с 1–3 крупными коричневыми семенами диаметром около 1,5 см. Они придают лиане интересный декоративный эффект после окончания цветения.

Глициния — неприхотливая и морозостойкая лиана, предпочитает солнечные или слегка затенённые участки с хорошо дренированной почвой. Взрослое растение при наличии опоры способно достигать 6–9 метров, создавая эффектные свисающие каскады цветов и листвы. Быстро растёт, легко размножается черенками или отводками и станет настоящей жемчужиной любого сада.

Посадите глицинию — и ваш сад превратится в волшебное пространство, где длинные кисти фиолетово-голубых цветов будут радовать глаз и источать тонкий аромат с ранней весны до начала лета.

Ранее мы рассказывали о мохнатых многолетниках. Красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
