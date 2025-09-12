Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят

Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят

Многие пользователи столкнулись с глобальным сбоем Telegram 12 сентября. Что известно, сколько зафиксировано сбоев, какие еще сайты и приложения не работают?

Сколько сбоев зафиксировано в Telegram 12 сентября

12 сентября появились сообщения о массовом сбое в работе Telegram в разных странах мира, включая Россию.

Сервис «Сбой.рф» не зафиксировал значимых сбоев в работе Telegram. По версии сайта, последний масштабный сбой происходил 10 сентября.

Однако пользователи порталов Downdetector и Downdetector.su оставили сообщения об огромном количестве сбоев. По данным Downdetector.su, сетевые сбои начались ночью 12 сентября, около 03:30. Одновременно начало расти количество жалоб от пользователей.

После восьми утра по московскому времени сетевые сбои прекратились — однако примерно в 11:30 вернулись с новой силой. Одновременно пользователи сайта оставили большое количество жалоб на неработающие службы Telegram.

«Не загружается сайт», «Сбоит трафик Telegram», «Не работают виджеты Telegram», «Веб-версия Telegram очень тормозит или вообще не грузится (выдает ошибку 502). Мобильная версия работает», — пишут пользователи Downdetector.su.

43% пользователей пожаловались на сбой мобильного приложения, 37% — на сбой сайта t.me, 8% — на общий сбой и 7% — на сбой оповещений. Аналогичные проблемы возникли у пользователей Telegram из Великобритании, Германии и Украины.

Администрация Telegram и Павел Дуров не комментировали сбои.

Какие еще сайты и приложения не работают 12 сентября

Примерно к 13:00 Downdetector.su зафиксировал снижение уровня сетевых сбоев и количества жалоб пользователей на работу Telegram.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практически одновременно начались проблемы с работой Почта Банка: за короткое время на работу онлайн-банка пожаловались сотни пользователей. Большинство пользователей жалуются на сбой сервиса (39%), общий сбой (28%) и сбой мобильного приложения (26%). Три четверти жалоб поступают от пользователей устройств на операционной системе Android.

Что с мобильным интернетом 12 сентября, проблемы в России

С утра 12 сентября были зафиксированы проблемы с работой мобильного интернета в России. По данным «Сбой.рф», больше всего жалоб за сутки поступило на «МегаФон»: абоненты этого оператора сообщали о проблемах в Алтайском крае, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Москве, Бурятии, Башкирии, Смоленской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областях, Татарстане и Тюмени.

На проблемы также жаловались абоненты «Билайна», T2 и Yota: больше всего в Москве, Новосибирской области и Санкт-Петербурге.

Минувшей ночью была зафиксирована рекордных масштабов атака беспилотников ВСУ на регионы России. Всего было сбито более 200 БПЛА самолетного типа. Во время атак беспилотников в регионах часто глушится мобильный интернет, поскольку современные дроны оснащены LTE-модемами и поддерживают связь через ближайшие станции сотовой связи.

Читайте также:

Рекордный крестный ход в Петербурге 12 сентября: сколько людей посетило

«Герани» нашли цели в Сумах и Купянске: удары по Украине 12 сентября

Магнитные бури сегодня, 12 сентября: что завтра, упадок сил, депрессия