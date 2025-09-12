Цветет даже на камнях! Зимует под снегом и всходит сама — красота без хлопот

Камнеломка — настоящая горная фея вашего сада! Её нежные звёздчатые цветки, выглядывающие из расщелин камней, создают ощущение сказки и волшебства. А её характер — настоящий боец: она растёт там, где другие растения даже не пытаются выжить.

Я сею камнеломку под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю мелкие семена по поверхности каменистой почвы, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — то что нужно семенам для пробуждения. Весной они всходят дружными росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Камнеломка невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, выдерживает морозы до −30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и не боится засухи. Она будет год за годом разрастаться, образуя ажурные подушки, и каждую весну дарить вам всё больше этих трогательных цветков.

