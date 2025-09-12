Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:58

Цветет даже на камнях! Зимует под снегом и всходит сама — красота без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Камнеломка — настоящая горная фея вашего сада! Её нежные звёздчатые цветки, выглядывающие из расщелин камней, создают ощущение сказки и волшебства. А её характер — настоящий боец: она растёт там, где другие растения даже не пытаются выжить.

Я сею камнеломку под зиму, когда земля уже прихвачена первыми морозцами. Просто рассыпаю мелкие семена по поверхности каменистой почвы, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — то что нужно семенам для пробуждения. Весной они всходят дружными росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Камнеломка невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, выдерживает морозы до −30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и не боится засухи. Она будет год за годом разрастаться, образуя ажурные подушки, и каждую весну дарить вам всё больше этих трогательных цветков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка
Общество
Быстрые макароны в 1 сковороде: суперский соус из ветчины и сыра — рецепт-выручалка
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Общество
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Когда лень тратить время, пеку «Лимонный каприз»! Нежный десерт к чаю
Общество
Когда лень тратить время, пеку «Лимонный каприз»! Нежный десерт к чаю
Многолетник как с другой планеты: вырастает до 6 метров и поражает свисающими кистями цветов
Общество
Многолетник как с другой планеты: вырастает до 6 метров и поражает свисающими кистями цветов
С него ювелиры рисуют эскизы: невероятный «цветок эльфов»! Многолетник выдержит мороз и тень
Общество
С него ювелиры рисуют эскизы: невероятный «цветок эльфов»! Многолетник выдержит мороз и тень
многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.