12 сентября 2025 в 07:00

С него ювелиры рисуют эскизы: невероятный «цветок эльфов»! Многолетник выдержит мороз и тень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С него ювелиры рисуют эскизы: невероятный «цветок эльфов»! Многолетник выдержит мороз и тень! Это волшебная аквилегия, известная как «водосбор», или «цветок эльфов». Она способна превратить любой тенистый уголок сада в настоящий сказочный уголок. Её изящные цветки с характерными шпорцами и капельками росы поражают воображение и вдохновляют мастеров ювелирного искусства на создание уникальных украшений. Высотой до 80 см и с крупными бутонами до 10 см аквилегия станет жемчужиной сада с мая по июль, добавляя нежности и романтики в каждый уголок.

Пять причин полюбить аквилегию:

  1. Волшебная форма — изящные шпорцы и капли росы внутри цветка выглядят словно из сказки.
  2. Суровая морозостойкость — выживает при температурах до −40 °C без укрытия.
  3. Теневыносливость — прекрасно растет под деревьями и в полутени.
  4. Самосев и разнообразие — каждый год появляются новые растения с неожиданными расцветками.
  5. Долгожительство — одно место радует глаз 5–6 лет подряд.

Советы по уходу: посадите аквилегию в полутени или на месте с утренним солнцем в любой хорошо дренированной почве. Подкармливайте один раз за сезон комплексным удобрением, обрезайте отцветшие цветоносы, поливайте в сильную засуху.

Интересный факт: форма цветка аквилегии вдохновила ювелиров на создание утонченных украшений, а садоводов — на создание настоящих сказочных уголков. Лёгкая, воздушная листва сохраняет декоративность до осени, а цветки словно пришли из волшебной истории!

Ранее мы рассказывали о неприхотливых многолетниках. Они красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

цветы
многолетники
сады
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
