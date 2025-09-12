Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 08:19

Финансист напомнила о налоге на вклады до 1 декабря

Финансист Голубцова: россиян ждет налог с высоких доходов по вкладам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сезон высоких ставок и доходов по вкладам подходит к концу, и многим вкладчикам придется заплатить налог за полученные проценты, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. В беседе с агентством ПРАЙМ она пояснила, что после окончания года налогоплательщики получат уведомления о сумме налога через личный кабинет на сайте ФНС или по почте.

Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года, — отметила финансист.

В 2024 году не облагается налогом доход до 210 тысяч рублей. С суммы превышения взимается: 13%, если доход не превышает 5 млн рублей, и 15%, если превышает.

Ранее инвестор, финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что при закрытии вклада банк может потребовать от клиента документы о происхождении денег. Если доказательства предоставлены не будут, вернуть деньги будет проблематично. По этой причине эксперт не советует хранить сбережения на банковском депозите.

финансы
деньги
налоги
вклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ростех» передал войскам модернизированные БМД-2
Принц Гарри прибыл на поезде в Киев
Трампа возмутило поведение премьер-министра Великобритании
Эхо войны: 10 изобретений, которые изменили мир
Стало известно, почему Израиль не решается бомбить Алжир
Крым потребует компенсацию от Киева за разрушения
Отрезать волосы во сне: неожиданное толкование по сонникам
Япония ввела более 50 санкций против России
Стало известно, сколько рейсов задержали в Пулково из-за ограничений
Начались совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Книгоиздатели попросили Госдуму наказать пиратов
Готовившим подрыв в РУДН россиянам вынесли приговор
ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Брянской области
Российским педагогам предложили выдавать жилье за стаж
Картофельные хачапури — даже вкуснее обычных! Ленивый рецепт на сковороде
Названа самая высокооплачиваемая офисная работа прошедшего лета
Финансист напомнила о налоге на вклады до 1 декабря
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.