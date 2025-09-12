Финансист напомнила о налоге на вклады до 1 декабря Финансист Голубцова: россиян ждет налог с высоких доходов по вкладам

Сезон высоких ставок и доходов по вкладам подходит к концу, и многим вкладчикам придется заплатить налог за полученные проценты, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. В беседе с агентством ПРАЙМ она пояснила, что после окончания года налогоплательщики получат уведомления о сумме налога через личный кабинет на сайте ФНС или по почте.

Целесообразно не распоряжаться всеми полученными средствами сразу, а отложить необходимую сумму на уплату НДФЛ. Срок уплаты НДФЛ за 2024 год истекает 1 декабря 2025 года, — отметила финансист.

В 2024 году не облагается налогом доход до 210 тысяч рублей. С суммы превышения взимается: 13%, если доход не превышает 5 млн рублей, и 15%, если превышает.

Ранее инвестор, финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что при закрытии вклада банк может потребовать от клиента документы о происхождении денег. Если доказательства предоставлены не будут, вернуть деньги будет проблематично. По этой причине эксперт не советует хранить сбережения на банковском депозите.